Пассажир самолета пожаловался на уколы шприцем от соседки и был снят с рейса

Пассажирский самолет американской авиакомпании совершил экстренную посадку из-за истерики пассажира на борту — мужчина обвинил попутчицу в том, что она уколола его шприцем. Об этом пишет Daily Mail.

Инцидент произошел в среду, 9 февраля, на борту рейса Frontier Airlines из Нью-Йорка в Орландо (США). Один из пассажиров во время полета впал в истерику и начал жаловаться, что сидевшая позади него женщина пытается украсть его ДНК, нанося ему уколы в спину шприцем. Мужчина также заявил, что незнакомка хочет убить всех присутствующих на борту.

Громкие крики и жалобы привлекли внимание членов экипажа. Пассажира пришлось насильно успокоить — пока его держали шесть мужчин, капитан воздушного судна принял решение об экстренной посадке в аэропорту Роли, штат Северная Каролина. В авиагавани дебошира уже ожидали правоохранительные органы, пожарно-спасательные службы и бригада скорой помощи, чтобы снять его с рейса.

Ранее в декабре 2021 года пассажир самолета во время посадки на борт принялся громко рассуждать о коронавирусе, ядовитых вакцинах и едином мировом заговоре — он был тайно записан на видео очевидцем. Тем не менее его теории позабавили остальных попутчиков: на кадрах слышно, как они не могут сдержать смех.