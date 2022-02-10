Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Россиянин на видео объяснил убийство бывшего полицейского волей Аллаха

Убивший из мести за односельчанку бывшего полицейского дагестанец попал на видео

В Республике Дагестан задержанный за убийство бывшего полицейского из мести за односельчанку россиянин попал на видео. Ролик в четверг, 10 февраля, в своем Telegram-канале публикует республиканское управление МВД.

На кадрах видно место происшествия, в том числе белый джип, в котором был зарезан бывший сотрудник правоохранительных органов Асад Абулатипов. На машине заметны следы крови. Затем показан сидящий в автозаке подозреваемый. Мужчина спокойно объяснил, что был задержан за убийство человека, который сам отнял жизнь у «сестры-мусульманки». Произошедшее задержанный называет волей Аллаха и также говорит, что не мог поступить иначе.

10 февраля подозреваемый совершил нападение на улице Ирчи Казака в Махачкале. Внезапность позволила убийце нанести 15 ножевых ранений. Прибывшим медикам не удалось спасти жизнь жертве. Подозреваемый был задержан оказавшимся рядом полицейским.

На допросе тот рассказал, что десять лет назад работавший полицейским Абдулатипов насмерть сбил девушку в одном из дагестанских сел. В настоящее время обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Владимир Седов
Обсудить
Последние новости
Вирусолог оценил риск появления мутации из-за восьми прививок Жириновского
Трампа уличили в смывании документов в унитаз Белого дома
Сын Бекхэма намазал булку майонезом в кулинарном шоу за 100 тысяч долларов
Врач рассказал о смертельно опасном для детей состоянии при заражении омикроном
Подсчитана выгода России от дорогой нефти
Россиянин зарезал родственников и совершил суицид
В Олимпийском комитете США оценили ситуацию с Валиевой
Ведущая «Давай поженимся!» раскрыла истинный смысл передачи
Российская блогерша похвасталась квартирой по соседству с Месси
Россиянин на видео объяснил убийство бывшего полицейского волей Аллаха
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.