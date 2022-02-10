Россиянин зарезал бывшего полицейского из мести за односельчанку

В Республике Дагестан задержан зарезавший бывшего полицейского россиянин. Об этом в четверг, 10 февраля, в своем Telegram-канале сообщает издание Baza.

По данным издания, нападение произошло на улице Ирчи Казака в Махачкале. Подозреваемый напал с ножом на бывшего сотрудника правоохранительных органов Асада Абулатипова, когда тот сидел в своем джипе. Внезапность позволила убийце нанести 15 ножевых ранений. Прибывшим медикам не удалось спасти ему жизнь. Задержанный пояснил, что пошел на преступление из-за смерти односельчанки десятилетней давности.

На допросе он рассказал, что десять лет назад работавший полицейским Абдулатипов сбил девушку в одном из дагестанских сел. Это якобы произвело на мужчину столь сильное впечатление, что он захотел отомстить, и сделал это десять лет спустя. На данный момент задержанный дает признательные показания, следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

18 января сообщалось, что в Краснодарском крае четверо пьяных мужчин похитили полицейского и его друга и пытали их в лесу.