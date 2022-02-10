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Парикмахер раскрыл связь между характером женщины и ее прической

Парикмахер Том Смит заявил, что спокойные женщины отдают предпочтение естественным локонам

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Парикмахер из Великобритании раскрыл связь между стилем прически женщины и ее характером. Интервью с ним публикует Daily Mail.

Том Смит (Tom Smith) считает, что укладки и стрижки являются способом самовыражения, который может многое рассказать о внутреннем мире женщины. По словам эксперта, прическам с небрежной удлиненной челкой в стиле 70-х годов отдают предпочтение непринужденные и женственные девушки. В то же время спокойные и сосредоточенные натуры чаще выбирают естественные локоны. Однако парикмахер отметил, что выбор в пользу волнистых волос может свидетельствовать о временном легком стрессе и подавленности.

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«Гладкие и прямые пряди говорят о чрезвычайной организованности и ответственности девушки. Обладательницы таких причесок являются идеальными организаторами мероприятий и поездок. Помимо этого, они крайне продуктивные и целеустремленные», — объяснил Смит.

Кроме того, специалист заверил, что большинство женщин, предпочитающих каре, имеют решительный характер. По его словам, любительницы подобных стрижек любят рисковать, а также отличаются хорошим вкусом в одежде.

Ранее в феврале стилисты назвали самые модные прически 2022 года. По словам специалистов, в нынешнем сезоне будут востребованы короткие стрижки, такие как небрежный боб, волнистый французский боб, а также его классическая, гладкая вариация. Другой прической, которая начала стремительно набирать популярность, стала микси — это гибрид маллета (mullet) и пикси.

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Таисия Косинцева
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