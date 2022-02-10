Российский министр призвал «ограмотнять» население

Министр сельского хозяйства Красноярского края Леонид Шорохов заявил о неграмотности россиян в вопросе грантов и в связи с этим призвал «ограмотнять» население. Выступление министра на заседании законодательного собрания опубликовано на YouTube-канале местного парламента.

«При выдаче грантов надо и ограмотнять население. <...> Важно, чтобы они грамотно составляли документы и следили за целевкой использования этих грантов», — сказал Шорохов.

Таким образом чиновник прокомментировал инициативу о внесении изменений в региональный закон «О государственной поддержке садоводства и огородничества в Красноярском крае». Закон предусматривает возможность предоставления на конкурсной основе грантов некоммерческим организациям в размере до пяти миллионов рублей. Шорохов выразил мнение, что у начинающих садоводов и огородников не хватает знаний в этом вопросе.

Шорохов возглавляет региональное министерство сельского хозяйства с 2008 года. До этого он почти 15 лет был генеральным директором компании «Шушенская Марка», которая была лидером по производству и реализации ликероводочной продукции в Красноярском крае.