В Общественном совете при Минобороны оправдали действия России по вопросу границ

Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко заявил, что США и НАТО готовят из Украины не просто антироссийский таран, а плацдарм для войны против Российской Федерации.

«Все последние годы США и НАТО готовят из Украины не просто антироссийский таран, а плацдарм для войны против Российской Федерации. Особенно тревожные сводки приходят в последние месяцы. Фактически Украина создала и развернула для вторжения в Донбасс полномасштабную ударную группировку, которая дальше может быть использована, в том числе для этнических чисток. Учитывая, что на Донбассе проживает около 700 тысяч российских граждан, разумеется, это вызывает тревогу. Поэтому политика запада абсолютно деструктивна», — отметил он.

Коротченко выразил мнение, что действия российской стороны оправданы и продиктованы не только соображениями обеспечения национальной безопасности России, но и безопасность стран Европы.

«Это главная причина, в связи с которой Россия потребовала обсудить вопрос общеевропейской безопасности и получить письменные гарантии относительного того, что НАТО не будет расширяться на восток, Украина получит неблоковый нейтральный статус и ряд других предложений. Отмечу, что мы вынужденно реагируем на складывающуюся крайне неблагоприятно военно-политическую ситуацию. Если сейчас Россия не будет предпринимать определенных политических усилий, мы можем оказаться в гораздо более сложной военно-политической ситуации, когда с территории Украины на Россию будет нацелено высокоточное ракетное оружие. Поэтому все действия оправданы национальной безопасностью и общеевропейской безопасностью, поскольку всем понятно, что Украина может стать фитилем, что ударит по всем», — отметил он.

Коротченко также отметил, что в интервью генерала-полковника в отставке Леонида Ивашова по украинскому вопросу может иметь место неправильная интерпретация российской политической позиции, так как Россия не готовится к войне с Украиной и тем более не намерена начинать эту войну, подчеркнул Коротченко. Он также отметил, что Россия вынуждена реагировать на возможность развязывания войны Украиной. А такое реагирование подразумевает развертывание дополнительных сил и средств для прикрытия государственной границы.

«Действия президента России Владимира Путина абсолютно адекватные и соответствуют складывающейся военно-политической ситуации на наших западных границах. Главный смысл и задачи — не допустить любой военной провокации со стороны Украины или стран НАТО против нашей страны и быть готовыми к парированию любых военных угроз. Есть четкое понимание, что в ближайшие годы риски и угрозы со стороны Украины будут в отношении России только нарастать. Поэтому Россия сегодня, прежде всего, политическим путем, пытается добиться того, чтобы получить исчерпывающие гарантии своей безопасности, закрепить безвнеблоковый статус Украины как нейтральной страны и все действия президента Путина в данном направлении абсолютно отвечают реалиям складывающейся политической ситуации. Я думаю, что состояние российской армии и флота, которые по оценкам западных аналитиков, являются одним из лучших в мире, и состояние оборонно-промышленного комплекса России- это наглядные результаты той большой работы, которую Владимир Путин, как президент и верховный главнокомандующий вел в последние годы. И сегодня в военном отношении Россия является первоклассной военной державой, способной обеспечить и паритет и не допустить развязывания агрессивных действий против себя, своих союзников и своего народа», — резюмировал Коротченко.