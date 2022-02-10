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В Киеве раскрыли темы переговоров нормандской четверки

Ермак заявил о намерении Киева добиваться открытия КПВВ в Донбассе на переговорах четверки

Фото: Офіс Президента України

Украинская сторона на переговорах политсоветников лидеров стран «нормандской четверки» (Германия, Россия, Украина, Франция) поднимет вопрос разблокирования процесса освобождения удерживаемых лиц и открытия контрольных пунктов въезда и выезда (КПВВ) в Донбассе. Об этом в среду заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак в ходе встречи с представителями украинских СМИ, передает ТАСС.

«Руководитель офиса главы государства подчеркнул, что представители Украины обязательно будут поднимать вопрос о разблокировании процесса взаимного освобождения удерживаемых лиц и открытии КПВВ на линии разграничения», - сообщила пресс-служба офиса.

Марина Совина
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