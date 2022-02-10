Синоптик спрогнозировала мартовскую погоду к концу недели в Москве

В Москве до конца недели ожидается мартовская погода. Об этом заявила главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова, сообщают «Известия».

Синоптик спрогнозировала мартовскую погоду в столице, так как в четверг, 10 февраля, город окажется в теплом секторе атлантического циклона. В связи с этим в Москве пройдет мокрый снег, температура воздуха повысится до плюс одного-трех градусов, добавила она.

Специалист рассказала, что в пятницу, 11 февраля, ожидается рост атмосферного давления. Температура составит около ноля градусов, В субботу, 12 февраля, температура воздуха опустится до минус одного-трех градусов.

«Северо-западный ветер будет преобладать в воскресенье, погода будет облачная с прояснениями, без существенных осадков, атмосферное давление высокое. Ночная температура составит минус один-три градуса. Дневная температура — минус один-плюс один градус», — заключила Позднякова.

Ранее глава Гидрометцентра Роман Вильфанд спрогнозировал продолжительную оттепель в Москве. По его словам, она продлится до конца недели, при этом снегопадов не ожидается.