Минэкономразвития назвал главные факторы экономического роста в 2022 году. Замглавы ведомства Полина Крючкова сочла ослабление ограничений добычи нефти в рамках ОПЕК+, высокая прибыль экспортеров в 2021 году и поддержка платежеспособного спроса населения ключевыми факторами для роста российского ВВП. Об этом пишут «Известия».

Крючкова отметила, что нефтедобыча в России еще не восстановилась, и ее рост будет стимулировать смежные секторы, что будет способствовать росту ВВП.

К факторам риска она отнесла мировую конъюнктуру, инфляцию и внешние рынки. По ее словам, ситуация будет зависеть от того, насколько быстро страны будут ужесточать свою денежно-кредитную политику. Она отметила, что то, насколько быстро такие кризисы будут рассасываться и будут ли возникать новые сбои в мировом масштабе, будет влиять на экономический рост и в мире в целом, и в России в частности.

Ранее Минэкономразвития оценило рост ВВП России. По данным ведомства, в 2021 году показатель вырос на 4,6 процента. Последний раз сопоставимые темпы роста ВВП в России наблюдались в 2012 году, когда экономика страны выросла на четыре процента.