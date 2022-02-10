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Российская блогерша похвасталась квартирой по соседству с Месси

Владелица студии красоты Зиновьева похвасталась квартирой в Майами

Фото: @jeni_zinovieva

Владелица студии красоты Евгения Зиновьева похвасталась квартирой в Майами. Российская блогерша живет по соседству с футболистом Лионелем Месси, о чем она сообщила в своем Instagram-аккаунте.

Зиновьева отметила, что стоимость апартаментов составляет миллиард, но при этом не уточнила, о какой валюте идет речь.

«На этаже выше живет Лионель Месси. Стоимость обслуживания квартиры в месяц около 1,5 миллиона. Это сервисы и налоги», — рассказала Зиновьева в сторис.

Владелица салона красоты также показала видео своих апартаментов на побережье океана и отметила, что в доме всего десять квартир. Зиновьева перебралась жить в Майами из Екатеринбурга — по ее словам, в декабре 2021 года она заработала почти 20 миллионов рублей, работая при этом не более часа в день.

В сентябре 2021 года сообщалось, что Лионель Месси после переезда во Францию задумался о покупке собственной недвижимости в стране. Футболист вместе с женой рассматривал вариант приобретения замка Pink Palace за 41 миллион фунтов стерлингов (56,3 миллиона долларов).

Нина Ташевская
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