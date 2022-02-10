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В России одобрили испытания кожного теста на клеточный иммунитет к COVID-19

Минздрав одобрил испытания кожного теста «КоронаДерм-PS» на клеточный иммунитет к COVID-19

Фото: Мурад Оруджев / РИА Новости

Минздрав России выдал Санкт-Петербургскому институту эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора разрешение на проведение клинических исследований кожного теста для определения клеточного иммунитета к COVID-19 «КоронаДерм-PS». Это следует из данных государственного реестра разрешенных клинических испытаний, сообщает в четверг, 10 февраля, «Интерфакс».

Отмечается, что испытания будут проводиться на добровольцах старше 18 лет. Планируется, что в исследованиях примут участие 460 человек. Окончание эксперимента намечено на 30 апреля 2022 года.

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Исследования будут проводиться на базе Северо-Западного научного центра гигиены и общественного здоровья Роспотребнадзора в Петербурге. Подчеркивается, что препарат представляет собой раствор для внутрикожного введения.

В декабре 2021 года вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала о разработке институтом имени Пастера кожного теста для оценки Т-клеточного иммунитета к коронавирусу «КоронаДерм-PS».

Ранее сообщалось, что Минздрав России выдал разрешение на проведение третьей фазы клинических испытаний вакцины «ЭпиВакКорона-Н» с участием лиц старше 60 лет.

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Анна Щербакова
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