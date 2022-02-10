В России разрешили третью фазу клинических испытаний «ЭпиВакКороны-Н»

Минздрав России выдал разрешение на проведение третьей фазы клинических испытаний вакцины «ЭпиВакКорона-Н» с участием лиц старше 60 лет. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте государственного реестра лекарственных средств.

В частности, в испытаниях примут участие пожилые люди, которые перенесли инфекцию шесть и 12 месяцев назад или были вакцинированы полгода назад.

В декабре 2021 года сообщалось, что первая серия разработанной научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона-Н» выпущена в гражданский оборот.

Речь шла о 12 тысячах доз вакцины от COVID-19, которые предназначены для проведения третьей фазы клинических исследований. Уточнялось также, что в нем примут участие 250 добровольцев старше 60 лет.

Основу «ЭпиВакКороны-Н», или Aurora-CoV, составляют белок-носитель и искусственно синтезированные пептиды, и она отличается от созданной ранее «ЭпиВакКороны» только особенностями технологического производства.

Ранее 10 февраля стало известно, что детская поликлиника в Перми, где планировали проводить тестирование вакцины от коронавируса «КовиВак» на несовершеннолетних, отказалась участвовать в испытаниях.