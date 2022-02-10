В российском регионе отказались тестировать вакцину «КовиВак» на детях

Детская поликлиника в Перми, где планировали проводить тестирование вакцины «КовиВак» на несовершеннолетних, отказалась участвовать в испытаниях. Об этом со ссылкой на пресс-службу Минздрава российского региона 10 февраля пишет «Интерфакс».

При этом в министерстве не уточнили мотивы, по которым медучреждение приняло такое решение.

Ранее в феврале генеральный директор Центра имени Чумакова, член-корреспондент РАН Айдар Ишмухаметов сообщил, что предварительная эффективность «КовиВака» против омикрон-штамма составляет около 62 процентов.

9 февраля на портале препринтов научных статей в области медицины MedRxiv также появился материал, в котором говорится, что уровень эффективности этой вакцины против коронавируса, оцениваемый по выработке антител у участников этапа исследования, составил 86,9 процента.