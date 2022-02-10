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Умер открывший ВИЧ вирусолог Люк Монтанье

Открывший ВИЧ нобелевский лауреат Люк Монтанье умер в возрасте 89 лет

Фото: Globallookpress.com

Вирусолог Люк Монтанье, один из первооткрывателей вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) и лауреат Нобелевской премии по медицине 2008 года, умер во вторник, 8 февраля, в возрасте 89 лет. В момент смерти, о причинах которой пока не сообщается, ученый находился в коммуне Нейи-сюр-Сен, на окраине Парижа. Об этом 10 февраля сообщает газета Monde.

Люк Монтанье родился 18 августа 1932 года в Шабри (Франция). На пике научной карьеры он совершил ряд важных научных открытий в области вирусологии и клеточной биологии. Он изучал вирусную РНК и обнаружил, что одноцепочечная РНК может превращаться в двухцепочечную, что необходимо для процесса обратной транскрипции. Ретровирусы, в том числе ВИЧ, используют этот механизм, чтобы встраивать свою генетическую информацию в ДНК клетки-хозяина. Монтанье исследовал ретровирусы как причину развития рака, а в 1983 году вместе с коллегами Жан-Клодом Шерманном и Франсуазой Барре-Синусси описал ранее неизвестный ретровирус LAV, который позднее переименовали в ВИЧ.

В последние два десятилетия Монтанье стал известен противоречивыми высказываниями и увлечением псевдонаучными идеями, утверждая, что вода имеет «память» и способна переносить информацию и влиять на ДНК, а СПИД можно лечить с помощью гомеопатических средств и биодобавок. В 2020 году он заявил, что SARS-CoV-2 был создан искусственно на основе ВИЧ, что отвергается остальными учеными и медицинскими специалистами.

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Александр Еникеев
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