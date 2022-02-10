Раскрыты детали обсуждения Горбачевым будущего НАТО в 1990-х

Экс-глава Мюнхенской конференции по безопасности (МКБ), бывший советник и соратник канцлера Германии Гельмута Коля Хорст Тельчик раскрыл детали обсуждения будущего НАТО с экс-президентом СССР Михаилом Горбачевым в начале 1990-х годов. Он рассказал об этом в интервью РИА Новости

По словам бывшего советника Коля, российское руководство опасается, что расширение НАТО на восток будет направлено против России. В связи с этим он вспомнил, как Горбачев спрашивал его о будущем Североатлантического альянса.

«В этом контексте мне вспоминается доверительный разговор, который я имел от имени канцлера Гельмута Коля с президентом Михаилом Горбачевым в Москве в начале мая 1990 года. Горбачев спросил меня, зачем Германии до сих пор нужна НАТО? Теперь мы были бы партнерами и друзьями. Я сказал ему, что это могло бы быть, если мы станем друзьями и партнерами. Но он должен учитывать, что объединенная Германия будет крупнейшей страной в сердце Европы с точки зрения населения и экономики, окруженной девятью соседними странами, такими как Польша, ЧССР, Нидерланды, Франция и т. д», — сказал Тельчик.

Также экс-глава МКБ рассказал, что следует принимать во внимание историю и опыт с Германией. Он отметил, что лучше будет сосуществовать, если они будут в одном союзе. «Поэтому нам нужна НАТО ради самих себя», — высказал мнение Тельчик.

В декабре прошлого года последний президент СССР Михаил Горбачев обвинил США в высокомерии из-за расширения НАТО после распада Советского Союза. По его словам, российское руководство в первое время отвечало на это очень вяло, а затем начало «валить вину» на него.

Советский Союз распался после заключения в декабре 1991 года Беловежских соглашений руководителями РСФСР, Украинской и Белорусской ССР, которые разделили единое государство. В ходе этих событий президент СССР Михаил Горбачев отказался от борьбы и был отстранен от власти.