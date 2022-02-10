Белокожим объяснили тонкости поиска песни Джей-Зи и Уэста Niggas In Paris

Белокожим людям объяснили тонкости поиска в стримингах песни рэперов Канье Уэста и Джей-Зи Niggas In Paris. Дискуссия развернулась в комментариях Twitter-аккаунта чернокожего режиссера и комика Найлза Эбстона.

«Не чернокожим людям: как вы ищите песню Niggas In Paris, когда хотите включить ее на Spotify?» — поинтересовался Эбстон.

Белокожим комментаторам, ответившим, что они просто вбивают название песни в поисковой строке, указали на то, что они не имеют права писать слово nigga. Многие белые оскорбились этим запретом. Некоторые отметили, что композицию можно найти, написав в поиске Spotify слова fellas или in Paris. Другие пользователи заявили, что пользуются голосовым помощником.

Пост Эбстона завирусился, собрав за сутки более 50 тысяч лайков, четыре тысячи ретвитов и почти две тысячи комментариев.

Композиция Канье Уэста и Джей-Зи Niggas In Paris вошла в их совместный альбом Watch the Throne, релиз которого состоялся в 2011 году.