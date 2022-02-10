В январе инвесторы отдали предпочтение вложениям в рынок в целом

Сразу несколько ПИФов Сбер Управление Активами вошли в рейтинги InvestFunds по итогам месяца. Об этом говорится в сообщении Сбера.

Январь оказался сложным месяцем для финансовых рынков как в России, так и во всем мире из-за опасений относительно растущей инфляции, обострения геополитической обстановки и резких заявлений американского центробанка. Именно поэтому многие инвесторы в январе продолжили ориентироваться на фонды, которые уже показали хорошую историческую доходность и дают шанс на получение высокой дивидендной доходности в 2022 году.

В Сбере отмечают, что умеренная монетарная политика Банка России и рост ключевой ставки благоприятно сказываются на банковской отрасли. Так, фонд «Сбер — Финансовый сектор» продемонстрировал отличную динамику в прошлом месяце и вошел в топ-10 фондов акций согласно рейтингу InvestFunds. В январе пай фонда вырос на 2,99 процента.

«В 2021-м инвесторы предпочитали вложения в акции, и в этом году данный тренд продолжается, даже несмотря на значительное снижение российского рынка, которое было в январе. Каждый из нас любит приобретать товары по скидкам, и чем больше скидка, тем более выгодной мы считаем покупку, даже если до этого не были уверены в ней на 100 процентов, — говорит вице-президент, директор дивизиона «Инвестиции и накопления» Сбербанка Игорь Мамонтов. — Текущую ситуацию на фондовом рынке можно сравнить с таким периодом скидок в обычных магазинах. Так, например, весной 2020 года во время аналогичного снижения российского рынка наиболее опытные наши клиенты использовали этот момент для того, чтобы вложиться в качественные бумаги, пока их стоимость снизилась. К тому же теперь это удобно и под силу абсолютно любому — совершить вложение можно в СберБанк Онлайн за несколько кликов. При этом понять, на что стоит рассчитывать, можно с помощью сценариев доходности, которые мы делаем для каждого инвестиционного инструмента».

Самыми популярными остаются так называемые фонды широкого рынка, включающие в себя акции самых крупных и надежных российских компаний без привязки к определенной отрасли. В январе в топ-3 по вложениям от россиян вошел ПИФ акций «Добрыня Никитич», основу которого составляют акции наиболее крупных и востребованных российских компаний, в том числе и сырьевых. Произошедшее снижение котировок большинства российских сырьевых компаний в январе делает их привлекательными для покупки, учитывая текущие высокие цены на нефть и предстоящий сезон дивидендов, а также то, что акции крупнейших российских компаний уже не раз хорошо проявили себя в периоды нестабильности. Фонд приобретает бумаги таких компаний, как «Лукойл», «Газпром», Яндекс, «Норильский никель», «НОВАТЭК» и другие. В январе клиенты вложили в него 1,1 миллиарда рублей.

В топ-5 также вошел биржевой ПИФ «Сбер — Индекс МосБиржи полной доходности брутто». Он аналогично открытому ПИФу «Добрыня Никитич» также вкладывает в акции крупнейших российских компаний, только которые преимущественно входят в состав индекса Мосбиржи. Разница в том, что цель «Добрыни» — обогнать по доходности индекс Мосбиржи за счет выбора бумаг управляющим, а биржевого ПИФа — максимально точно повторить структуру и доходность индекса. За месяц клиенты вложили в фонд один миллиард рублей.

Фонд на индекс широкого рынка США «Сбер — Эс энд Пи 500» также не обошел внимание россиян из-за высокой исторической доходности. Несмотря на то что американский рынок в январе снизился на 5,2 процента, отступив от исторически рекордных значений, снижение индекса рассматривается многими как отличная возможность для его покупки по низкой цене. В большинстве своем внимание привлекают именно устойчивые и зарекомендовавшие себя компании на рынке, которые входят в состав индекса. Согласно историческим данным, коррекция — временное явление, а последующее восстановление на фондовом рынке перекрывает возможные убытки.

«Наши ПИФы прошли уже не одно снижение на фондовом рынке, поэтому команда управляющих и аналитиков накопила большой опыт работы в таких условиях. Благодаря этому фонды проходят их с минимальными потерями. Несмотря на высокий интерес россиян к рынку акций, мы рекомендуем для снижения рисков инвестиционного портфеля иметь сбалансированный портфель и часть средств держать в облигациях. Мы ожидаем, что по мере замедления инфляции в 2022 году цены облигаций вырастут, поэтому рынок облигаций в этом году смотрится не менее привлекательно, чем рынок акций с точки зрения доходности», — отмечает Евгений Зайцев, генеральный директор Сбер Управление Активами.

В тексте приведены официальные данные рейтинга InvestFunds по доходности и привлечениям открытых и биржевых ПИФов стоимостью чистых активов от одного миллиарда рублей за период с 1 по 31 января 2022 года.

