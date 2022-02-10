Бывший ведущий «Битвы экстрасенсов» высказался о правдивости передачи

Российский актер театра и кино, бывший ведущий шоу «Битва экстрасенсов» на телеканале ТНТ Михаил Пореченков высказался о правдивости передачи. В эфире программы «Легенда» на телеканале RTVI он раскритиковал проект, заявив, что в какой-то момент шоу приобрело коммерческий характер. Запись эфира доступна на YouTube.

Актер отметил, что некоторые из участников программы показались ему очень интересными. По словам Пореченкова, он до сих пор не понимает, как им удавалось демонстрировать свои способности. Вместе с тем актер счел, что дар таких героев мог состоять в знании психологии и быстром умении разобраться в ситуации. «То что люди приходили [в "Битву экстрасенсов"] с бедой, это была настоящая часть программы. А дальше уже невозможно разобраться», — сказал экс-ведущий программы.

Он выразил уверенность в том, что при подготовке первых частей шоу его создатели действительно пытались найти людей с необычными способностями. Однако спустя какое-то время, как заявил актер, в производство проекта «вмешался бизнес». «Потом появилось огромное количество шарлатанов, и тех, и пятых, и десятых, которые на чужом горе зарабатывали колоссальные деньги и ни секунды ни стыдились этого», — добавил Пореченков.

При этом он подчеркнул, что верит в возможность обладать даром предвидения, но считает такие способности тяжелым испытанием и мучением.

Ранее бывший участник «Битвы экстрасенсов» Георгий Малиновский рассказал об обратной стороне программы. Он заявил, что в прошлом участники передачи получали правильные ответы до испытаний.

Пореченков неоднократно выступал с критикой программы о людях, которые якобы обладают сверхъестественными способностями. В 2017 году в интервью радиостанции «НАШЕ Радио» он заявил, что происходящее в программе — обман и «калды-балды». Спустя несколько месяцев в разговоре с KP.RU он рассказал, что с участниками программы заключились договоры и героям подсказывали правильные ответы.