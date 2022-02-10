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Киев обратится к военным НАТО в случае российской агрессии

Посол Украины Пристайко заявил, что Киев попросит НАТО о помощи в случае агрессии Москвы

Фото: Tom Nicholson / Reuters

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что Киев обратится за помощью к НАТО в случае агрессии со стороны Москвы. Об этом он рассказал в интервью LIGA.net.

По словам Пристайко, украинская дипломатия делает все возможное, чтобы западные партнеры пришли на помощь Украине, когда она об этом попросит — не только поставками оружия, но и реальной военной силой. Посол добавил, что соответствующая просьба уже «на столе» у НАТО.

Он также отметил, что Украине нужно сделать все возможное, чтобы защититься и выжить в противостоянии с Россией.

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Ранее заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ объяснил позицию альянса по вопросу военной помощи Украине. По его словам, в НАТО нет раскола по этому поводу, так как организация «не оказывает непосредственной военной поддержки Украине».

В последние месяцы в Киеве и на Западе часто звучат заявления о готовящемся вторжении России на Украину. В Москве отрицают наличие каких-либо агрессивных планов и считают подобные заявления нагнетанием обстановки.

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Алиса Реброва
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