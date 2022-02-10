Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
Культура

Врач допустил смерть Пушкина из-за клизмы

Врач Ангархаев заявил, что Пушкин мог умереть из-за промывания кишечника после дуэли

Картина Юрия Непринцева «Последняя минута»

Поэт Александр Пушкин мог умереть из-за промывания кишечника, которое ему сделали после ранения на дуэли с Жоржем Дантесом. Такое предположение врач-травматолог Сергей Ангархаев выдвинул в беседе с «Газетой.Ru».

«Клизма, возможно, и сделала последнее дело. Представьте, что вода под напором поступает в кишечник: все каловые массы попадают в брюшную полость», — заявил медик.

Он допустил, что это могло привести к развитию сильного воспаления в организме и инфекционно-токсическому шоку. «Кровь перестает выполнять свои функции, и начинается полиорганная недостаточность, то есть отказ всех органов», — отметил он.

Ангархаев добавил, что современная медицина, скорее всего, смогла бы спасти Пушкина после ранения.

Отмечается, что поэту в качестве лечения делали клизму для облегчения боли в животе и ставили пиявки ради снижения температуры. Пушкин скончался в 1837 году в возрасте 37 лет.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Евгений Шульгин
Обсудить
Последние новости
В России изменили схему постановки диагноза «коронавирусная инфекция»
В России Google признали виновной в нарушении антимонопольного законодательства
Для россиян утвердили новые льготы
ФСБ назвала украинского студента Осипчука виновником лжеминирования школ России
Мишустин оценил ситуацию с коронавирусом в России
Лавров поправил переводчицу на встрече с Трасс
Врач допустил смерть Пушкина из-за клизмы
Появилось видео пожара в аэропорту Шереметьево
Инфекционист дал прогноз по росту заболеваемости коронавирусом в Москве
Мигрант убил мужчину после свидания в Москве
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.