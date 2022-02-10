Врач допустил смерть Пушкина из-за клизмы

Поэт Александр Пушкин мог умереть из-за промывания кишечника, которое ему сделали после ранения на дуэли с Жоржем Дантесом. Такое предположение врач-травматолог Сергей Ангархаев выдвинул в беседе с «Газетой.Ru».

«Клизма, возможно, и сделала последнее дело. Представьте, что вода под напором поступает в кишечник: все каловые массы попадают в брюшную полость», — заявил медик.

Он допустил, что это могло привести к развитию сильного воспаления в организме и инфекционно-токсическому шоку. «Кровь перестает выполнять свои функции, и начинается полиорганная недостаточность, то есть отказ всех органов», — отметил он.

Ангархаев добавил, что современная медицина, скорее всего, смогла бы спасти Пушкина после ранения.

Отмечается, что поэту в качестве лечения делали клизму для облегчения боли в животе и ставили пиявки ради снижения температуры. Пушкин скончался в 1837 году в возрасте 37 лет.