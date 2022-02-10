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Названа неожиданная угроза для рубля

Минэкономразвития: изменения денежно-кредитной политики в мире могут угрожать рублю

Фото: Shutterstock

Кроме напряженной геополитической ситуации и угрозы санкций «черным лебедем» (труднопрогнозируемые события, имеющие значительные последствия) для курса рубля могут стать резкие изменения денежно-кредитной политики в мире. Такую неожиданную угрозу назвала замминистра экономического развития Полина Крючкова в интервью «Известиям».

«В краткосрочном периоде это может оказать дополнительное давление и на курс, и на доходность облигаций, и на российские фондовые индексы. Может быть, это давление для России будет менее чувствительным, чем для других стран, которые относятся к развивающимся рынкам», — отметила она.

Курс доллара от TradingView

Крючкова считает, что для экономики слишком крепкий рубль так же плох, как и слишком слабый. По официальному прогнозу Минэкономразвития, среднегодовой курс в 2022 году будет 72,1 рубля за доллар.

Рубль стал самой недооцененной валютой мира по отношению к доллару. К такому выводу ранее пришел журнал The Economist. По мнению экспертов, справедливый курс российской валюты должен составлять 23,24 рубля за доллар, в настоящее время рубль недооценен на 70 процентов.

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Платон Щукин
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