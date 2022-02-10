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В ВОЗ заявили о прогрессе в регистрации «Спутника V»

Представитель ВОЗ в России Вуйнович заявила о прогрессе в регистрации вакцины «Спутник V»

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила о прогрессе в регистрации вакцины от коронавируса «Спутник V» в беседе с «Известиями».

По ее словам, процесс российского препарата в перечень средств для использования в чрезвычайных ситуациях возобновлен. Она добавила, что подписаны все необходимые юридические документы.

«Пока процесс не завершен, все детали остаются конфиденциальными. Я не могу предположить, когда оценка будет завершена, но я знаю, что процесс продвигается вперед», — подчеркнула Вуйнович.

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Представитель ВОЗ в России добавила, что организация призывает производителей препаратов от коронавирусной инфекции, в том числе из России, подавать заявки на участие в процессе оценки EUL, так как вакцинация против COVID-19 должна охватить все подходящие группы населения, а вирус продолжает изменяться.

«Чем больше вариантов и технологий станет доступно, тем скорее закончится пандемия», — сказала она.

Ранее стало известно, что эффективность российской вакцины «Спутник V» составляет 91 процент против уханьского штамма коронавируса и 70,5 процента против дельта-варианта. При этом препарат на 88 процентов защищает от среднетяжелых, тяжелых и очень тяжелых случаев в течение полугодового периода наблюдения.

Марина Совина
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