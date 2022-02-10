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В Минздраве разъяснили порядок выдачи ковид-сертификатов по экспресс-тестам

Ковид-сертификаты будут выдавать россиянам по итогам сделанного медиком экспресс-теста

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

В России людям, получившим положительный результат экспресс-теста на коронавирус, выдадут сертификаты переболевшего, но в случае, если тестирование было проведено медицинским работником. Порядок выдачи документа разъяснил помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов, пишет ТАСС.

Ранее 10 февраля оперативный штаб по борьбе с COVID-19 сообщил, что в стране изменилась схема постановки диагноза «коронавирусная инфекция» — теперь для этого достаточно положительного результата экспресс-теста.

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Врач-инфекционист и кандидат медицинских наук Андрей Поздняков оценил точность быстрой диагностики с помощью экспресс-тестов на коронавирус в 80 процентов. Он добавил, что с момента начала пандемии такие тесты стали более точными, но ПЦР-тест, по его мнению, является самым эффективным методом диагностики.

По данным оперативного штаба на 10 февраля, за прошедшие 24 часа в стране госпитализировали 19 446 пациентов, заболевших COVID-19. По сравнению с предыдущим днем этот показатель снизился на 3,63 процента.

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Евгения Куликова
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