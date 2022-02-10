У российского школьника изъяли автомат Калашникова

В Севастополе полицейские изъяли у ученика 11 класса автомат Калашникова, из которого школьник стрелял в новогоднюю ночь. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на управление МВД России по Севастополю.

По данным полиции, в Новый год 17-летний молодой человек в маске вышел на спортивную площадку с автоматом и выпустил из него несколько очередей. Кто-то, стоящий рядом с подростком, снял стрельбу на видео. Затем школьник выложил ролик в соцсети.

Полиция установила, что охолощенный, по предварительным данным, автомат принадлежал отцу школьника. У семьи изъяли оружие и 11 патронов к нему. Их направили на экспертизу.