Инфекционист усомнился в появлении нового штамма коронавируса в ближайшее время

В ближайшее время новый штамм коронавируса не появится. В возникновении новой мутации усомнился доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Сергей Вознесенский, его цитирует «Интерфакс».

«Уже несколько месяцев доминирует омикрон, который из-за быстрого распространения приводит к формированию коллективного иммунитета, поэтому ожидать в ближайшее время нового штамма я бы не стал», — сказал инфекционист.

При этом он подчеркнул, что при каждом случае заболевания появляются новые потомства вируса, которые отличаются друг от друга. Исходя из этого, неправильно говорить, что новый штамм COVID-19 не возникнет.

По словам Вознесенского, омикрон не вытеснит дельта-штамм. Единичные случаи заражения этим штаммом могут наблюдаться еще долгое время, считает он.

Ранее врач Нелли Соседова предупредила россиян о появлении нового штамма коронавируса. По ее словам, COVID-19 не прекратит мутировать на омикроне. Новый штамм будет давать меньше последствий на организм и станет легче, чем омикрон, уверена она.