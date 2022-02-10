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Описана нелегальная схема обмена биткоинов на рубли

«Известия» нашли обменники, которые выдают наличные деньги за цифровые активы

Фото: Dado Ruvic / Reuters

«Известия» нашли 26 обменников, в которых можно за биткоины получить рубли. Пункты работают не только в Москве, но и в других крупных городах страны, описало нелегальную схему издание.

Около 20 компаний допускают выдачу живых денег за Ethereum. По оценкам экспертов, сделки по обналичиванию цифровых активов достигают около 80 миллиардов долларов в год, но пока эта сфера находится в серой зоне. Минимальный порог обмена цифровых активов на наличные начинается от 50 тысяч рублей.

Bitcoin от TradingView

Чтобы обменять криптовалюту, нужно создать заявку на сайте, получить номер кошелька, а после полной предоплаты получить код для выдачи денег. О месте передачи наличных можно узнать только после оформления заявки, часто компании отказываются раскрывать адреса офисов. О том, как происходит обмен, они сообщают в личной переписке в Telegram-чате или при обращении в «службу поддержки».

Компании работают с криптосчетами россиян без общего регулирования — нет ни налоговых, ни валютообменных правил, отмечает издание. При этом за обмен криптовалют на наличные деньги нет четких санкций. Эксперты отмечают, что было много случаев, когда россияне подавали иски против криптообменников, поскольку не получали реальных денег после зачисления цифровых активов на счет компании. Такие операции также угрожают персональным данным клиентов.

Ранее заместитель главы министерства финансов Алексей Моисеев предупредил, что криптовалютные вложения можно легко потерять.

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Платон Щукин
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