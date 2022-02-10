Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

В Минфине предупредили о превращении криптовалютных вложений «в тыкву»

Замглавы Минфина Моисеев заявил, что вложения в криптовалюту могут превратиться в тыкву
Алексей Моисеев

Алексей Моисеев . Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Заместитель главы Министерства финансов Алексей Моисеев в эфире телеканала «Россия 1» предупредил, что криптовалютные вложения можно легко потерять. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Моисеев назвал криптовалюты высоко спекулятивный финансовым инструментом. «Вложения в криптовалюту могут превратиться в тыкву очень быстро», — заявил он. По его словам, отвечать за потерю денежных средств в этом случае никто не будет.

Ранее правительство России поддержало концепцию регулирования оборота цифровых валют. Таким образом, власти решили судьбу криптовалют в стране. До 18 февраля ведомство вместе с ЦБ подготовит законопроект о регулировании криптоактивов. В правительстве заявили, что это станет «прорывом для России».

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Жириновский скрывал COVID-19 две недели
Британия мобилизует еще тысячу военных в случае гуманитарного кризиса
В Минфине предупредили о превращении криптовалютных вложений «в тыкву»
ВОЗ затруднилась назвать число бустерных доз для защиты от COVID-19
В Британии анонсировали визит министра обороны в Москву
Полицейские нашли два года просидевшую за столом мумию женщины
Премьер-министр Израиля попросил США не возвращаться к иранской ядерной сделке
Захарова поздравила коллег мемом «Я хочу услышать три главных слова»
Пентагон допустил участие войск при эвакуации граждан США с Украины
Потоп в подъезде жилого дома в Москве попал на видео
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.