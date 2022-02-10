В Минфине предупредили о превращении криптовалютных вложений «в тыкву»

Заместитель главы Министерства финансов Алексей Моисеев в эфире телеканала «Россия 1» предупредил, что криптовалютные вложения можно легко потерять. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Моисеев назвал криптовалюты высоко спекулятивный финансовым инструментом. «Вложения в криптовалюту могут превратиться в тыкву очень быстро», — заявил он. По его словам, отвечать за потерю денежных средств в этом случае никто не будет.

Ранее правительство России поддержало концепцию регулирования оборота цифровых валют. Таким образом, власти решили судьбу криптовалют в стране. До 18 февраля ведомство вместе с ЦБ подготовит законопроект о регулировании криптоактивов. В правительстве заявили, что это станет «прорывом для России».