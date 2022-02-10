Возможное сокращение числа дипломатов России на Украине объяснили

Возможное сокращение числа российских дипломатов на Украине связано не с обострением ситуации в регионе, а с дипломатической войной, начатой еще экс-президентом США Дональдом Трампом, заявил политолог, военный эксперт Иван Коновалов в разговоре с «Лентой.ру». Он объяснил, что все действия России в этом отношении зеркальны действиям Запада.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров допустил отзыв сотрудников дипломатических учреждений России с Украины. Его слова прозвучали на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Великобритании Лиз Трасс.

Безумие Трампа

«На самом деле, сокращение диппредставительств в разных странах, — это такой общий тренд. В ближайшее время и американцы должны сократить у нас свое представительство. К сожалению, это один из таких сегментов общего противостояния. Ну а в отношении Украины это вообще очевидная вещь. Нужно понимать, что Россия действует реактивно, отвечая на действия противоположенной стороны», — сказал Коновалов.

На диалог между Россией, Западом и Украиной, по мнению политолога, этот тренд повлиять не может. Эксперт считает очевидным, что на данном этапе диалог должен выстраиваться уже на другом уровне, в другом месте и на других позициях.

«Наши требования коллективному Западу изложены, им нужно с ними определиться и дать ответ. Ну а то, что отзыв дипломатов связывают с обострением ситуации, — это уже просто алармизм. Произойди то же в любое другое время, этого никто бы и не заметил. Но сейчас, когда все настолько на виду в связи с якобы предвоенной обстановкой, каждое действие, даже такое незначительное, как сокращение штата, провоцирует громкие оценки и разговоры», — заметил политолог.

На самом же деле, по его словам, история с отзывом дипломатов началась еще при Трампе. Политолог назвал его крайне импульсивным человеком, склонным к принятию необдуманных решений, которые способны самым негативным образом влиять на внешнюю политику.

«Самое главное, что он действовал определенным образом: если не мог где-то продвинуться, то просто действовал в другом направлении. Ему важно было действие ради действия, хотя бы какое-то влияние на ситуацию. И именно с этого политического безумия со стороны американцев и начались игры с визами и дипломатами. С истерики господина Трампа, который тогда хотел сделать хоть что-то», — заключил эксперт.

В конце января британские власти начали эвакуировать часть своих сотрудников из посольства в Киеве из-за «растущей угроза со стороны России». В комментарии для «Би-би-си» британские чиновники заявили, что конкретных угроз дипломатам не поступало. Тем не менее примерно половина сотрудников диппредставительства покинет Киев из-за опасений российского вторжения в страну.