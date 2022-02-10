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Лавров дополнил ответ главы британского МИД двумя словами

Лавров отреагировал на призыв главы МИД Британии отвести вооружения фразой «хайли лайкли»

Фото: пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отреагировал на заявление британской коллеги Элизабет Трасс о том, что реализации Минских договоренностей поспособствует отвод Россией тяжелого вооружения из региона, двумя словами: «хайли лайкли» («весьма вероятно»). Трансляция совместной пресс-конференции велась на YouTube-канале ТАСС.

Отвечая на вопрос журналистов, Трасс поделилась своим видением усилий, необходимых для реализации Минских договоренностей. «Первый шаг — это сделать все возможное, чтобы добиться прекращения огня. Россия должна отвести тяжелые вооружения из региона, и тогда мы добьемся прогресса», — заявила она. Лавров дополнил ее призыв фразой «хайли лайкли».

Переговоры между главами МИД России и Британии состоялись ранее в Москве. Комментируя итоги встречи, Лавров назвал диалог России с Западом «разговором немого с глухим». По его словам, подробнейшие разъяснения российской стороны по поводу того, что у Москвы нет планов нападения на Украину, «упали на неподготовленную почву».

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Виктория Кондратьева
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