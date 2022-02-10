Мужчина делал ремонт и нашел в потолке два чемодана с деньгами

Житель американского города Кливленд, штат Огайо, обнаружил два чемодана с деньгами, которые были спрятаны в потолке его дома. Об этом сообщает издание The Sun.

Мужчина совершил находку, когда делал ремонт. Под одной из деревянных панелей, которыми был обшит потолок подвального помещения, скрывался старый чемодан. «Я вытащил его наружу и позвал жену, — вспоминает он. — Внутри что-то было, но не тяжелое, как монеты или золотые слитки».

В чемодане оказалась газета Cleveland Plain Dealer за 25 марта 1951 года и три свертка из вощеной бумаги с пачками долларов, выпущенных в 1928-1934 годах, Продолжив ремонт, мужчина нашел второй чемодан с деньгами. В сумме свертки содержали 45 тысяч долларов (3,4 миллиона рублей).

«Мы скучные люди и тратим все лишние средства на выплату ипотеки», — признался мужчина. Деньги, найденные в потолке, он планирует потратить именно на это.

Ранее сообщалось, что в американском городе Валдоста, штат Джорджия, обнаружили сотни человеческих зубов, которые были замурованы в стену. Местный краевед предположил, что их спрятали зубные врачи, которые работали в этом здании в начале XX века.