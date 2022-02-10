Порошенко назвал себя полковником и заявил о готовности встать на защиту Украины

Пятый президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко перечислил меры, которые Киев должен предпринять для укрепления обороноспособности республики. Об этом он высказался на встрече с украинским режиссером Олегом Сенцовым, сообщает пресс-служба политсилы.

По словам Порошенко, властям Украины необходимо отказаться от споров с «международными партнерами» и перейти к выполнению предложенного им плана. В качестве пунктов соответствующий программы он перечислил пополнение стратегических резервов, увеличение денежного обеспечения армии, закупку и выставление на границах нужного вооружения, подготовку боевых позиций, а также выделение средств местному самоуправлению для развертывания территориальной обороны.

Экс-президент также назвал себя полковником и выразил готовность оборонять Украину. «Вот моя рука — полковник Порошенко готов встать на защиту», — заявил политик.

Ранее Порошенко призвал Запад дать «мощный, хорошо скоординированный и консолидированный ответ» на вызовы, которые «порождает российская агрессия». Говоря о соответствующих мерах, бывший президент предложил партнерам Украины поддержать Киев оружием и ужесточить санкционную политику в отношении Москвы.