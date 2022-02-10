Захарова поздравила коллег мемом «Я хочу услышать три главных слова»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова поздравила коллег с Днем дипломатического работника с помощью мема. Она разместила пост в четверг, 10 февраля, в своем Telegram-канале.

Захарова опубликовала известный мем «Я хочу услышать три главных слова», на котором изображена целующаяся пара. Поверх картинки пользователи подставляют разные фразы.

«С праздником, коллеги!» — подписала изображение представитель ведомства. В этом варианте мема Захарова поместила в качестве трех главных слов «Гарантии безопасности России».

Ранее сообщалось, что стол переговоров на встрече президента России Владимира Путина и французского лидера Эммануэля Макрона стал мемом. Так, пользователи сравнили его с качелями-балансирами, а также площадкой для игры в аэрохоккей и бадминтон. Кроме того, в сети соотнесли кадр со встречи глав государств с картиной Леонардо да Винчи «Тайная вечеря».