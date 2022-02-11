Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Шойгу рассказал о готовности восстановить военное взаимодействие с Британией

Шойгу заявил, что готов обсудить восстановление военного взаимодействия с Британией

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Глава российского Минобороны Сергей Шойгу по итогам встречи с британским коллегой Беном Уоллесом заявил, что российская сторона готова обсудить восстановление взаимодействия по военной линии с Великобританией. Цитату приводит RT.

Как рассказал российский министр, на встрече он с коллегой достигнут понимания относительно того, что оборонные ведомства стран должны продолжать контакты.

Материалы по теме:
«Конфронтация погубит всех» Макрон встретился с Путиным и Зеленским. Чем закончатся переговоры президентов по Украине?
«Конфронтация погубит всех»Макрон встретился с Путиным и Зеленским. Чем закончатся переговоры президентов по Украине?
9 февраля
«Проще НАТО распустить» Почему Россия и Запад не нашли общего языка на переговорах по безопасности и чем это грозит?
«Проще НАТО распустить»Почему Россия и Запад не нашли общего языка на переговорах по безопасности и чем это грозит?
14 января
Чай, кофе, повоюем. Британия и Канада отправляют на Украину оружие и деньги. Что они хотят получить взамен?
Чай, кофе, повоюем.Британия и Канада отправляют на Украину оружие и деньги. Что они хотят получить взамен?
00:00

Уоллес по итогам переговоров с Шойгу также поддержал идею наладить каналы коммуникаций между британскими и российскими военными. По итогам переговоров британский министр отметил, что его российский коллега и глава Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов в очередной раз рассказал об отсутствии у Москвы планов по вторжению на Украину. Он добавил, что НАТО все равно будет настаивать на праве каждой страны выбирать союзников, несмотря на опасения российской стороны.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
В России указали на подозрительную деталь в ситуации с допинг-тестом Валиевой
Украина отказалась силой возвращать Донбасс из-за угрозы массовой гибели людей
Опасный троян прочел все письма за полчаса
В Британии зафиксировали первую смерть от африканской лихорадки
Снявшуюся топлес Мадонну перепутали с Ким Кардашьян
Начальники Генштабов России и США обсудили вопросы международной безопасности
Ющенко рассказал подробности о госпитализации Зюганова
Шойгу рассказал о готовности восстановить военное взаимодействие с Британией
Москвичи рассказали о новой мошеннической схеме с модельным кастингом
Вора в законе Нукри Гальского снова выдворили из Украины
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.