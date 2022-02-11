Шойгу рассказал о готовности восстановить военное взаимодействие с Британией

Глава российского Минобороны Сергей Шойгу по итогам встречи с британским коллегой Беном Уоллесом заявил, что российская сторона готова обсудить восстановление взаимодействия по военной линии с Великобританией. Цитату приводит RT.

Как рассказал российский министр, на встрече он с коллегой достигнут понимания относительно того, что оборонные ведомства стран должны продолжать контакты.

Уоллес по итогам переговоров с Шойгу также поддержал идею наладить каналы коммуникаций между британскими и российскими военными. По итогам переговоров британский министр отметил, что его российский коллега и глава Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов в очередной раз рассказал об отсутствии у Москвы планов по вторжению на Украину. Он добавил, что НАТО все равно будет настаивать на праве каждой страны выбирать союзников, несмотря на опасения российской стороны.