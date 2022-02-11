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Начальники Генштабов России и США обсудили вопросы международной безопасности

Начальники Генштабов России и США Герасимов и Милли обсудили международную безопасность

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Начальник Генштаба России Валерий Герасимов обсудил с главой Комитета начальников штабов ВС США Марком Милли вопросы международной безопасности в телефонном разговоре. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление Минобороны России.

Подобный телефонный разговор российского и американского генералов состоялся 23 ноября 2021 года. Тогда Герасимов и Милли тоже обсудили ряд вопросов, связанных с безопасностью.

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Ранее в Москве состоялась встреча министра обороны Великобритании Бена Уоллеса с главой российского Минобороны Сергеем Шойгу. По итогам переговоров Уоллес отметил, что российский министр и глава Генштаба Вооруженных сил РФ в очередной раз рассказал об отсутствии у Москвы планов по вторжению на Украину. Он добавил, что НАТО все равно будет настаивать на праве каждой страны выбирать союзников, несмотря на опасения российской стороны.

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Виктория Кондратьева
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