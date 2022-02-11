Австрийский экономический союз призвал власти страны признать «Спутник V»

Экономический союз Австрии призвал министра здравоохранения страны Вольфганга Мюкштайна признать сертификаты о вакцинации российским «Спутником V». В противном случае Австрии грозит нехватка рабочей силы, считают в объединении. Об этом пишет ТАСС.

В основном речь идет о работниках из Венгрии, Румынии и Польши. Генеральный секретарь союза и депутат Национального совета Австрии от Австрийской народной партии Курт Эггер пояснил: иностранцы в разных регионах страны сталкиваются с проблемами из-за необходимости постоянно предъявлять на рабочем месте результат отрицательного теста на коронавирус.

«Эта пугающая ситуация делает Австрию для многих непривлекательной в качестве места работы и еще больше усугубляет нехватку рабочей силы... Чтобы еще больше не разжигать массовую нехватку рабочей силы, мы должны облегчить, а не усложнять работу иностранных рабочих», — подчеркнул Эггер.

В сфере туризма подобные ограничения коснутся почти 34 тысяч рабочих, строительства — 25 тысяч, а в сфере ухода за пожилыми людьми и людьми с инвалидностью — 11 тысяч.

5 февраля в Австрии вступил в силу закон об обязательной вакцинации от COVID-19. Но в постановлении Минздрава со списком признанных вакцин не оказалось российского «Спутника V».