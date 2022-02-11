Дочернюю компанию «Лукойла» заподозрили в завышении цен на бензин

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении дочерней компании «Лукойла» в Пермском крае, обнаружив признаки завышения цен на бензин, сообщили «Ленте.ру» в ведомстве. Речь идет о компании «Лукойл-Уралнефтепродукт», в регионе она занимает доминирующее положение на розничных рынках бензинов марок АИ-92 и АИ-95 с долей более 70 процентов.

Местное управление ФАС подозревает, что резкое подорожание бензина на авто-заправочных станциях (АЗС) в четвертом квартале 2021 года не было экономически обосновано. На этот период пришелся основной рост цен на нефтепродукты: стоимость бензина выросла в среднем на 2,5 рубля за литр, что значительно больше, чем в предшествующие три квартала года.

Темпы роста розничных цен на заправках компании в точности соответствуют уровню инфляции в России за 2021 год (8,39 процента). В ФАС указывают, что подорожание бензина на АЗС было вызвано именно ориентацией на данные статистики: оптовые закупочные цены на автомобильные бензины в этот период снизились. Подобная практика, по оценкам ведомства, не отвечает требованиям Закона о защите конкуренции.

Кроме того, у компании есть собственный нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) и нефтебазы, что делает транспортные расходы для поставок бензина на АЗС ниже. Однако топливо в регионе все равно оказывается дороже, чем в соседних субъектах, где аналогичная доступность к НПЗ и нефтебазам отсутствует. Первое заседание по рассмотрению дела «дочки» «Лукойла» назначено на 10 марта 2022 года.

В конце декабря глава ФАС Максим Шаскольский рассказывал, что в одном из российских регионов образовалась нехватка бензина, вызванная действиями крупной нефтяной компании. Он объяснил, что предприятие отправляло большую часть продукции за рубеж, отказывая в продажах предприятиям на внутреннем рынке. Исправлять ситуацию приходилось за счет поставок топлива из других регионов, которое в итоге обходится дороже. Компания и регион не назывались.