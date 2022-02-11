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США призвали важную отрасль приготовиться к проблемам из-за России

Reuters: США призвали производителей полупроводников готовиться к ответу РФ на санкции

Фото: Tim Kelly / Reuters

Власти США призвали американские компании, работающие в сфере производства полупроводников, подготовиться к возможным проблемам с поставками на случай, если Россия ответит на американские санкции ограничением доступа к важным для индустрии материалам, пишет Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

В феврале исследовательская компания Techcet представила отчет, где указала на то, что отрасль серьезно зависит от таких поставляемых Россией и Украиной материалов, как неон и палладий. По оценкам аналитиков, больше 90 процентов поставок неона для полупроводников поступает с Украины, а из России же импортируется 35 процентов необходимого палладия.

Источники Reuters утверждают, что один из высокопоставленных чиновников Белого дома вместе со своими коллегами связался с представителями индустрии, когда узнал, в какой степени они зависят от поставок из России и Украины. Он призвал их найти альтернативу такому импорту, утверждают собеседники Reuters.

США рассматривают различные сценарии санкций в отношении России на фоне обострения ситуации вокруг Украины. Один из возможных вариантов состоит в ограничений поставок электроники, в том случае, если Москва примет решение о вторжении на территорию соседней страны. Россия отрицает обоснованность обвинений, но в США не исключают, что могут ввести санкции независимо от развития событий.

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Платон Щукин
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