Компании Ахметова и Коломойского обвинили в кризисе на Украине

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины (НКРЭКУ), обвинила компании ДТЭК и United Energy бизнесменов Рината Ахметова и Игоря Коломойского в создании искусственного кризиса на энергорынке и обвале цен на электроэнергию. Об этом сообщается в Facebook-аккаунте НКРЭКУ.

В сообщении комиссии говорится, что, когда в работу были запущены все 15 блоков АЭС, а потребление электроэнергии снизилось из-за потепления, в энергосистеме возник профицит электроэнергии, что привело к снижению цены на рынке на сутки вперед (РСВ).

«Но эта ситуация была значительно усугублена участниками рынка, обладающими большой рыночной властью», — заявили в НКРЭКУ. Там отметили, что в январе спрос на РСВ от ДТЭК и United Energy составлял 77 процентов всего спроса.

«А предложение НАЭК "Энергоатом" на РСВ составляло 42 процента всего предложения», — отмечает пресс-служба. При этом в феврале спрос двух компаний составил 81 процент, а суммарное предложение НАЭК «Энергоатом» и ДТЭК было 39 процентов от общего предложения РСВ.

«В целом в феврале предложение на "рынке на сутки вперед" выросло на 30 процентов (прежде всего из-за увеличения генерации АЭС). Но, кроме того, некоторые крупные компании резко изменили свое поведение на "рынке на сутки вперед", что привело к существенному снижению цены», — указывает комиссия.

В конце ноября 2021 года президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции заявил, что получил информацию о планируемом 1 декабря государственном перевороте, к которому причастен олигарх Ахметов. По словам Зеленского, окружение бизнесмена пытается втянуть его в войну с государством. Сам Ахметов назвал это абсолютной ложью.