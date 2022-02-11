Курс доллара взлетел

Курс доллара на Московской бирже резко взлетел на торгах вечером 11 февраля, свидетельствуют данные площадки.

На момент публикации курс доллара равнялся 75,90 рубля. Рост по сравнению с уровнем закрытия предыдущей торговой сессии составил 0,9 рубля, или 1,1 процента.

Курс евро на момент публикации равнялся 86,49 рубля, что на 0,54 рубля, или на 0,6 процента выше уровня закрытия предыдущей сессии. Индекс Московской биржи снизился на 3,05 процента — до 3544,78 пункта.

Ранее 11 февраля Центробанк повысил ключевую ставку на один процентный пункт — до 9,5 процента годовых. В обычных условиях повышение ключевой ставки в России приводит к приток иностранных инвесторов, использующих стратегию carry trade для игры на разнице ставок, и повышению спроса на российскую национальную валюту.