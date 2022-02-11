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Экономика

Российский фондовый рынок закрылся падением

Индекс Мосбиржи упал почти на три процента на торгах 11 февраля

Фото: Авилов Александр / АГН «Москва»

Российский фондовый рынок закрылся падением основных индексов по итогам торгов 11 февраля. Индекс Мосбиржи упал почти на три процента, индекс РТС снизился почти на пять процентов, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс голубых фишек потерял 3,17 процента, падают в цене бумаги TCS Group, «Яндекса», «Магнита».

Курс доллара от TradingView

Стоимость нефти сорта Brent росла до уровня в 93,3 доллара за баррель, цена к закрытию предыдущего дня увеличилась более чем на два процента.

Рубль ослабляется к основным валютам, курс доллара приближался к 76 рублям, курс евро достигал 86,7 рубля.

Курс рубля снижается несмотря на решение Центрального банка о повышении ключевой ставки сразу на один процентный пункт — до 9,5 процента годовых.

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Платон Щукин
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