Инфекционист оценил эффективность карантина против омикрона

Доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Сергей Вознесенский оценил эффективность карантина против омикрон-штамма коронавируса. Он указал в беседе с РИА Новости, что смягчение его условий может говорить о том, что подобная мера не работает.

Специалист напомнил, что нынешний подъем заболеваемости связан с новой разновидностью COVID-19, для которой характерна более высокая по сравнению с дельтой способность передаваться между людьми и более редкая необходимость в госпитализации и подключении к ИВЛ.

По словам Вознесенского, снижается нагрузка на больницы, но увеличивается — на поликлиники как на первичное звено. Инфекционист подчеркнул, что противоэпидемические мероприятия не терпят демократического подхода и должны быть стопроцентными.

Эксперт отметил, что некоторая доля граждан не сдала тесты на коронавирус, но также инфицирована, поэтому получается, что для части населения будут проведены жесткие мероприятия, а для другой — нет.

«Смысла в этом нет, практическая значимость в этом минимальная. Это еще один из аргументов, почему противоэпидемические мероприятия сокращаются: потому как они неэффективны», — резюмировал Вознесенский.

Ранее, 5 февраля, стало известно о том, что россияне, которые контактировали с зараженными COVID-19, теперь могут не соблюдать режим изоляции. Об этом говорится в постановлении главного санитарного врача России

