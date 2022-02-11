ФСБ показала видео задержания российских подпольных оружейников

ФСБ показала на видео задержания подпольных оружейников в различных регионах России. Ролик в пятницу, 11 февраля, публикует ТАСС.

На кадрах силовики проводят задержания подозреваемых в их домах и квартирах. Одного оружейника спецназовцы вытащили из машины и уложили в снег. В схронах был найден солидный арсенал: множество снарядов времен войны, десятки пистолетов, винтовок, карабинов, ружей и даже гранатометов. Также обнаружено множество патронов различного калибра.

В ходе спецоперации правоохранительных органов было задержано 87 подпольных оружейников в 20 регионах России, изъято 274 единицы оружия, ликвидировано 26 нелегальных оружейных мастерских.

