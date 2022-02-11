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Спорт

Сборная России поднялась на одну строчку в медальном зачете Олимпиады в Пекине

Сборная России с 12 медалями занимает восьмое место в общем зачете после семи дней Игр
Александр Большунов

Александр Большунов. Фото: Dylan Martinez / Reuters

Сборная России занимает восьмое место после семи соревновательных дней на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

По итогам 11 февраля российская команда поднялась на одну строчку в неофициальном зачете Игр. В этот день копилку сборной пополнила одна серебряная медаль. Награду завоевал лыжник Александр Большунов в гонке на 15 километров классическим стилем с раздельного старта. Таким образом, в активе сборной России теперь две золотые, четыре серебряные и шесть бронзовых медалей.

Лидером зачета по-прежнему является сборная Германии, спортсмены которой завоевали семь золотых медалей. На втором месте располагается сборная Норвегии, в активе которой шесть золотых наград. Замыкают тройку лидеров спортсмены из Нидерландов с пятью медалями высшей пробы.

Олимпиада в Пекине продлится до 20 февраля. Всего будет разыграно 109 комплектов медалей. Россия выступает на Играх в нейтральном статусе из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Дарья Коршунова
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