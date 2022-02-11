На Украине назвали единственную альтернативу Минским соглашениям

Лидер украинской партии «Наши» Евгений Мураев в эфире телеканала «НАШ» назвал единственную альтернативу Минским соглашениям. По его мнению, ей является война, которая неизбежно начнется, если Киев окончательно откажется выполнять обязательства.

Он отметил, что ни один из мировых лидеров, включая президента Франции Эммануэля Макрона, который на днях совершил поездки в Москву и Киев и провел переговоры с российским и украинским коллегами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, не видит другого решения конфликта, кроме как выполнение Минских договоренностей. Лишь киевские власти постоянно пытаются чертить некие линии, считает Мураев, подчеркивая, что Зеленский не способен выполнить данные обязательства, в связи с чем вряд ли досидит до конца президентского срока.

«Ситуация была сложной. Украина подписала невыгодный для себя документ в представлении тех, кто сейчас выходят и протестует против выполнения Минских соглашений. Что означают Минские соглашения в целом — это мирное урегулирование. Если их не выполнять и альтернативы нет, то остается только война», — заявил политик.

Доктор юридических наук, профессор права Леонид Емец рассказал, что в настоящее время вся власть на Украине сосредоточена в руках президента Владимира Зеленского и его окружения, которые безнаказанно делают все, что им заблагорассудится.