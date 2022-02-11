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В России увеличилось производство морепродуктов

В России выросло производство мидий и устриц почти на 60% за два года вопреки непогоде

Фото: Pixabay

Российские фермы увеличили производство мидий и устриц. Суммарно оно выросло на 57,8 процента — с 5,2 тысячи тонн в 2019 году до 8,3 тысячи тонн в 2021-м, сообщает РБК со ссылкой на статистику Росрыболовства.

За два года пандемии производство живых устриц увеличилось на 38,7 процента, до 4,6 тысячи тонн, а живых мидий — на 89,7 процента до 3,7 тысячи тонн. Основной рост показателей произошел благодаря Приморью. При этом на Кубани наблюдался упадок производства: непогода в виде аномальной жары и наводнений вызвали гибель моллюсков.

Марина Совина
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