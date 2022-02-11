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Второго участника изнасилования и убийства россиянки под Красноярском задержали

Полиция поймала двоих из трех мужчин, убивших и изнасиловавших жительницу Красноярска

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Следственные органы и полиция задержали второго подозреваемого в изнасиловании и убийстве жительницы Красноярска. Личность третьего подозреваемого известна, но он пока что в розыске. Об этом в пятницу, 11 февраля, «Ленте.ру» сообщила представитель Следственного комитета России (СКР) по Красноярскому краю.

По данным ведомства, недавно на территории Воронежа был задержан 20-летний мужчина, его этапировали в Красноярск, с ним сейчас проводятся различные следственные действия. Это второй из трех фигурантов, первого — 29-летнего жителя Красноярска — задержали непосредственно сразу после преступления.

41-летняя жительница Красноярска бесследно исчезла в июле 2021 года. Она была в гостях у подруги, откуда уехала в кафе и не вернулась. Ее тело было обнаружено спустя неделю в лесном массиве Березовского района Красноярского края в яме, присыпанное землей.

Постепенно следователи восстановили картину случившегося — в кафе женщина познакомилась с тремя мужчинами, которые в какой-то момент посадили ее в машину и вывезли в глухое место, где изнасиловали и убили.

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Леонид Микуляк
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