Девять полицейских пострадали при стрельбе в США

В американском городе Финикс, штат Аризона, в результате стрельбы пострадали девять сотрудников полиции и местная жительница. Об этом сообщает Fox News.

Инцидент произошел в пятницу рано утром, когда полицейские приехали на вызов о стрельбе в одном из домов. Уточняется, что мужчина пригласил офицеров в здание, прежде чем напал на одного из них и открыл огонь. По данным телеканала, подозреваемый мертв.

Ранее в США на территории Технологического института Вирджинии в США неизвестный открыл стрельбу. В результате инцидента пострадало несколько человек.