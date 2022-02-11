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Президент Казахстана приехал в Казань

Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл с визитом в Казань

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев приехал в Казань. Об этом сообщил пресс-секретарь главы республики Берик Уали, передает «Интерфакс».

Отмечается, что прибывшего в международный аэропорт столицы Татарстана Токаева встретил глава региона Рустам Минниханов.

По словам Уали, в ходе рабочего визита в Казань казахский лидер проведет переговоры с президентом Татарстана, осмотрит достопримечательности местного Кремля, а также ознакомится с деятельностью таких промышленных предприятий республики, как «Камаз» и «Танеко».

10 февраля Токаев прибыл в Москву на встречу с президентом России Владимиром Путиным. Во время переговоров главы государств обсудили ситуацию в Казахстане и перспективу развития двусторонних отношений между странами.

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Алевтина Запольская
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