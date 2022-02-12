Лавров назвал Блинкену цели кампании США о российской агрессии против Украины

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что пропагандистская кампания США о так называемой российской агрессии против Украины преследует провокационные цели. Об этом в субботу, 12 февраля, сообщает ТАСС.

Об этом глава российского МИД заявил в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном, который состоялся по инициативе американской стороны. Лавров подчеркнул, что пропаганда США и их союзников поощряет Киев к саботажу минский соглашений.

В беседе с Блинкеном Лавров напомнил, что США и НАТО в ответ на российские предложения по гарантиям безопасности игнорирует ключевые для Москвы положения, касающиеся нерасширения альянса и неразмещения ударных систем вооружений вблизи российских рубежей.

«Было акцентировано, что эти вопросы займут центральное место в нашей оценке полученных от США и НАТО документов, которая будет доведена до сведения коллег», — отметили в МИД РФ.

12 февраля Президент Владимир Зеленский призвал предъявить доказательства о «вторжении» на Украину 16 февраля.