Бывший глава ДНР оценил шансы победить Украину без Минских соглашений

Если бы Минские соглашения так и не были подписаны в 2015 году, шансы на победу ополченцев оказались бы практически стопроцентными, уверен депутат Госдумы и бывший глава правительства непризнанной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Бородай. В разговоре с «Лентой.ру» он добавил, что переговоры стали шансом на передышку для украинской армии.

В субботу, 12 февраля, исполнилось семь лет с подписания документа о комплексе мер по выполнению Минских соглашений. Бородай считает, что соглашения нужны были для того, чтобы дать сторонам время на передышку. Без нее у ополченцев были бы все шансы на победу.

Цена вопроса

Шансы на победу у Донбасса в 2014 году были практически стопроцентными. Другое дело, что это была бы победа над Украиной, которая в таком случае рассыпалась бы окончательно, как карточный домик. Для каждого действия существует цена, а она могла быть высокой и для Донбасса, и для России Александр Бородай Бывший глава правительства ДНР

«В частности, речь идет о санкциях и о противодействии русскому миру силами Запада. Так что, естественно, была масса людей, которые высказывались за подписание соглашений, и нельзя сказать, что с нашей стороны это было совсем необоснованно. Свои плюсы, ту же передышку, мы тоже получили. Но все же я утверждал и продолжаю утверждать, что минусы от затягивания этой ситуации значительно перевесили плюсы», — убежден депутат.

Естественным толчком, ставшим причиной подписания соглашений, Бородай назвал разгром украинской армии. После тяжелейших потерь ей необходима была передышка.

«Тогда республики ЛНР и ДНР были опробованы на прочность, но Украине, точнее ее оккупированной Западом территории, нужна была передышка, и именно соглашения стали способом ее получить. Совершенно очевидно, что на деле исполнять их никто не собирался», — сказал Бородай.

Игра в обороне

Кроме небольшой передышки, ополченцы Донбасса в результате Минских соглашений не получили ничего, считает собеседник «Ленты.ру». Шансов на то, что Киев когда-то решит исполнить договоренности, по его словам, нет.

«Огромное количество официальных лиц Украины заявляло, что выполняться они не будут ни при каких условиях, буквально недавно то же сказал глава СБУ», — отметил депутат.

Сам Бородай в подписании соглашений не участвовал, будучи уверенным в необходимости продолжать начатое в 2014 году и идти дальше. То, что соглашения не принесут мир в регион, по его словам, было понятно, так как характер гражданской войны этого не предусматривает.

«Об этом нам говорят многочисленные исторические примеры разных государств разных эпох. Но война на Донбассе не будет продолжаться бесконечно. Запад использует Украину, как оружие против России, а фронтом здесь является Донбасс, линия русской цивилизации», — сказал Бородай.

Мы не нападаем, с военной точки зрения мы находимся, скорее, в подударном положении. И надо понимать, что, к сожалению, украинская группировка, накопленная в регионе, такова, что, если противник решится на наступательные действия, у него есть все возможности создать доминирующее превосходство. Игра в обороне имеет свои недостатки Александр Бородай Бывший глава правительства ДНР

Минское соглашение — договор о мирном урегулировании конфликта на востоке Украины. В понедельник, 14 февраля, в Госдуме России рассмотрят законопроект о признании ДНР и ЛНР. Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин объяснил, что Украина семь лет не выполняет Минские соглашения, поэтому нужно искать решение этой ситуации.